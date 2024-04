Borsa | Milano prosegue negativa con lo stacco cedole - brilla Tim

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladi(-1,1%), con l'effetto dellodi otto società che pesa l'1,53% sul listino principale. A Piazza AffariTim (+2,7%), alla vigilia dell'assemblea per il rinnovo del consiglio d'amministrazione. Lo spread tra Btp e Bund scende a 139 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,89%. Il pagamento del dividendo pesa su Banca Mediolanum (-3,1%), Banco Bpm (-6,2%), Campari (+0,63%), Ferrari (+0,46%), Prysmian (-1,03%), Stellantis (-4,6%), Unicredit (-3,1%) e Iveco (-4,6%), quest'ultima all'indomani della nomina del nuovo amministratore delegato. Sale Interpump (+0,8%), dopo l'acquisizione dell'inglese Alltube Engineering. Seduta tonica per Nexi (+1,5%). Si mettono in mostra le banche con Intesa (+1,3%), Mps (+1%), ...

