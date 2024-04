Borsa | l' Europa è in rialzo - Milano -1% con le cedole

(Di lunedì 22 aprile 2024) Borse europee ina metà seduta. Gli investitori, pronti a scommettere che non ci sarà una escalation in Medio Oriente, sono ora concentrati sui risultati delle trimestrali. Sotto i riflettori resta l'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali, con la Bce che guarda ad un primo taglio dei tassi a giugno e la Fed che sposta in avanti la decisione. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Positive Londra (+1,6%), Madrid (+1%), Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,1%). In controtendenza(-0,9%), dove lo stacco cedola di otto società del Ftse Mib pesa per l'1,53%. I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio debole. Il Wti scende a 82,9 dollari al barile e il brent a 86,8 dollari. Bene le banche (+1,1%), con gli analisti che vedono ancora un trimestre robusto spinto dai tassi d'interesse ...

