Borrelli Avs | Un patentino per possessori di cani speciali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnrilasciato dalle autorità sanitarie veterinarie per idi“potenzialmente aggressivi o come preferiamo definirli noi ‘'”. Lo sollecita il deputato dei Verdi, Francesco Emiliodopo i fatti avvenuti a Eboli. “E’ da tempo – afferma – che lanciamo l’allarme sui ‘padroni’ di questi animali, persone che non sanno curarsi dei loroo peggio ancora mettono a repentaglio la propria e altrui incolumità portandoli in pubblico o alla presenza di altre persone senza i dovuti accorgimenti”. “Nell’ultimo mese – sottolinea– abbiamo denunciato diverse aggressioni dovute tutte alla superficialità, strafottenza o stupidità dei padroni, in troppi casi assolutamente inadatti ad occuparsi di un ...