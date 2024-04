Boom di morbillo nell' Unione europea | casi saliti di 60 volte in 12 mesi In 3 anni 1,8 milioni di bimbi non vaccinati

Milano, 22 aprile 2024 – “Negli ultimi tre anni, più di 1,8 milioni di bambini nella regione europea dell'Oms non hanno potuto vaccinarsi contro il Morbillo . La conseguenza di ciò è un aumento di 60 volte del numero di casi di Morbillo nel 2023 rispetto al 2022”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef in oc casi one della European Immunization Week 2024. ... (quotidiano)

È boom di casi di Morbillo in Italia. L’allarme degli infettivologi, Matteo Bassetti e Pierluigi Lopalco: “Serve campagna di vaccinazione urgente”.Leggi anche: Le vittime collaterali delle “bombe intelligenti”: come funziona davvero la tecnologia in guerra I dati sui casi di Morbillo segnalati nei primi mesi dell’anno in Italia mettono in allarme gli esperti. Nel primo trimestre del 2024, come riferito dall’Iss nel bollettino della ... (thesocialpost)