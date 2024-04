Bond americani e bancari nel portafoglio obbligazionario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) FRANCESCO CASTELLI (nella foto sopra), responsabiledela società d’intermediazione mobiliare Banor, segue il mercato del reddito fisso da circa 25 anni. E oggi, da gestore navigato, sa di trovarsi di fronte a uno scenario che non vedeva da tempo, in cui ioffrono rendimenti ben più corposi rispetto agli anni passati e possono dare un contributo fondamentale alle performance deldegli investitori. Ma dove sono le maggiori opportunità sul mercato? Castelli lo spiega in questa intervista, dove analizza le prossime mosse delle maggiori banche centrali. Castelli, quando si parla di mercato, non si può non partire da un’analisi delle politiche monetarie. Cosa aspettarsi dalla Bce e dalla Federal Reserve statunitense? "Innanzitutto, va detto che la presidente della Bce, ...