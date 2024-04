Bologna - Saelemaekers | 'Ho giocato con Svila - sapevo che il cucchiaio era la scelta migliore'

Le parole dell’attaccante del Bologna Saelemaekers prima della gara contro il Frosinone : fondamentale per la corsa Champions Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante Saelemaekers ha voluto parlare così prima di Frosinone Bologna di Serie A «Mi piacerebbe fare più goal. La classifica adesso non la guardiamo , noi pensiamo solo ad essere concentrati dal primo all’ultimo […] (calcionews24)

Il Bologna si prepara a scendere in campo contro il Frosinone, nel match in programma per le 12.30 al Benito Stirpe. Nell`avvicinamento alla... (calciomercato)

Skorupski 6,5. Nel primo tempo, quando il Frosinone azzanna al collo i rossoblù, sventa alla grande due minacce vere: al 9’ sulla fuga di Cheddira e al 27’ sull’incornata di Okoli. Poi apre l’ombrellone e si gode un sole quasi estivo. Posch 5. Valeri lo mette costantemente in ambasce. Tanti appoggi sbagliati, tanta imprecisione. Calafiori 5. Capita anche a super man di incappare in una giornata storta. Al 9’ libera Cheddira davanti a ... (sport.quotidiano)

Roma Bologna è lo spareggio per la zona Champions. I giallorossi devono allontanare l’Atalanta che insegue a un puntoRoma Bologna è lo spareggio per la zona Champions. I giallorossi devono allontanare l’Atalanta che insegue a un punto (corriere)

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Bologna e Roma si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Il Bologna parte bene per quanto la Roma tenti di tenere botta ai rossoblu. Dall’altra parte la […] (calcionews24)

Le parole di Alexis Saelemaekers , calciatore del Bologna , nel post partita della gara contro la Roma. Tutti i dettagli Alexis Saelemaekers , calciatore del Bologna , ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro la Roma, terminata 3-1 per i rossoblù. PAROLE– «C’è una gioia incredibile , abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare ma mancano ancora tante partite. Non è […] (calcionews24)

Roma, De Rossi: "Dispiaciuti ma non distrutti, la strada è ancora lunga" - Dopo la vittoria in Europa League contro il Milan, la Roma non riesce a ripetersi in campionato. I giallorossi infatti sono caduti sul campo dell'Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta. Al termine ...gianlucadimarzio

Show Bologna all’Olimpico e Roma battuta 3-1 - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Il Bologna mette in cassaforte un posto in Champions League nella prossima stagione. All’Olimpico la squadra di Thiago Motta batte 3-1 la Roma e blinda il qu ...quotidianodelsud

Roma-Bologna, le pagelle - Forse è un po’ indeciso su un paio di uscite, ma para quello che c’è da parare e fa quello che c’è da fare. Si illumina anche con i piedi quando un suo filtrante taglia fuori mezza Roma.tuttobolognaweb