Bologna da Champions vince a Roma | il Carlino si colora di rossoblù

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Il football club è sidiper ilfootball club e per. E lo fa, in questa volata che tremare l'Europa fa. Campioni di un sogno da... Coppa dei Campioni sempre più concreto.

E’ agosto, il Bologna gioca una partita convincente col Milan, ma perde. Siamo a fine aprile, i felsinei hanno bisogno di otto punti in cinque partite, ma ne basteranno presumibilmente di meno, per giocare la super Champions League il prossimo anno. Chi lo avrebbe mai detto? E’ una squadra strepitosa quella di Thiago Motta , che però era reduce da due 0-0 anche inaspettati consecutivi contro rivali non di prima fascia, che avevano persino fatto ... (sportface)

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-1 la Roma nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14', Zirkzee al 45' e Saelemaekers al 65'. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56'. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il […] (periodicodaily)

Roma - Bologna 1-3 RETI: 14'pt El Azzouzi, 45'pt Zirkzee, 11'st Azmoun, 20'st Saelemaekers. Roma (4-3-3): Svilar 5.5; Celik 5 (7'st Karsdorp 5.5), Mancini 6, Llorente 5, Angelino 5.5 (7'st Spinazzola 6); Cristante 6 (40'st Joao Costa sv), Paredes 5, Pellegrini 5; Dybala 5, Abraham 5 (7'st Azmoun 6.5), El Shaarawy 5 (27'st Baldanzi sv). In panchina: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Kristensen, Renato... (gazzettadelsud)

Niente da fare per la Roma che, dopo le fatiche europee, cede al Bologna, adesso sempre più saldo al quarto posto (corriere)

