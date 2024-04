Bollette di gas e luce | cosa è cambiato - cosa cambierà e come si risparmia nel mercato tutelato

Sale dell’1 ,1%, per il mese di marzo 2024, il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili, destinati a restare nel servizio di tutela. A comunicare l’aggiornamento è l’authority Arera . ...

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( Arera ) ha comunicato il nuovo prezzo di riferimento del gas per i clienti domestici vulnerabili , fissato a 101,50 centesimi di euro per metro ...

Bollette di gas e luce: cosa è cambiato, cosa cambierà e come si risparmia - Dal primo luglio il mercato di maggior tutela diventerà Servizio a tutele graduali, che durerà fino a marzo 2027. Ecco le cose da sapere sul nuovo regime di fornitura e perché conviene ...vanityfair

Bollette choc del gas: ecco come sono stati modificati i contratti dei clienti - Sta arrivando alle famiglie il conto dei consumi invernali. Cosa c’è dietro alla stangata per migliaia di clienti Enel. Pratiche scorrette nel 2022. Incassi per 1 miliardo in più. Leggi l'inchiesta di ...corriere

Conviene avere un unico fornitore per luce, gas, adsl e telefonia I pro e contro analizzando le offerte - Le offerte convergenti che comprendono luce, gas, adsl e telefonia consentono di attivare un unico contratto di fornitura con una singola azienda.businessonline