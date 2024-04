Bnl Bnp Paribas - confermate Cattani e Goitini al vertice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Claudiae Elenarestano ai vertici di Bnl Bnpnel ruolo, rispettivamente, di presidente e amministratore delegato. Come sottolinea una nota l'assemblea svolta a Roma ha nominato i componenti del consiglio di amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026. Il CdA, oltre che dalla presidente, risulta così composto: Stefania Bariatti, Francesco Caio, Jean Clamon, Elena, Thierry Laborde, Giandomenico Magliano, Yves Martrenchar, Marina Migliorato, Angelo Novati, Vittorio Ogliengo, Marina Rubini, Roberto Tentori. Due i nuovi ingressi nel Consiglio: Marina Migliorato, "figura di spicco a livello nazionale e internazionale in ambito Esg e sostenibilità; Vittorio Ogliengo, nel Gruppo Bnp...