Blitz al carcere minorile Beccaria di Milano | 13 agenti arrestati e 8 sospesi Sono accusati di violenze e torture

Affronta multe e processi, rischia gli arresti domiciliari o ancora peggio il carcere . Eppure Giordano Stefano Cavini Casalini, eco-attivista empolese di 32 anni che ora vive in Garfagnana, non ...

“Siamo davanti all’entrata del tribunale per affrontare la quarta udienza sul processo per l’azione in Senato del gennaio 2023. Siamo processati con l’accusa di danneggiamento aggravato per avere ...

Sparò e uccise la ex al karaoke. In carcere il killer torna a colpire . Strangola a morte un altro detenuto - L’uomo, condannato all’ergastolo per il femminicidio del 2019, ha aggredito il compagno di cella. L’ipotesi: lite per gli spazi condivisi. I sindacati degli agenti: "Situazioni a rischio per il sovraf ...quotidiano

Danno fuoco alla cocaina vicino Roma, ma rischiano di morire intossicati: salvati e arrestati - Quattro ragazzi sono stati arrestati in un casolare vicino Roma dopo aver incendiato centinaia di dosi di cocaina, rischiando di morire intossicati ...notizie.virgilio

Cellulari in carcere sotto le piastrelle del bagno: denunce e sequestri - SANTA MARIA CAPUA VETERE. Due denunciati e 4 telefonini sequestrati. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere che ha sottoposto a perquisizione una cella. Sott ...casertace