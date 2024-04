Biondo di Amici 17 soffre di depressione? Il protagonista di Fabbricante di lacrime si confessa – VIDEO

Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni (noto al pubblico come Biondo ed ex concorrente della 17esima edizione di “ Amici di Maria De Filippi”) sono i protagonisti del film “ Fabbricante di Lacrime ”, ...

Mida ha già partecipato all'edizione 17 di Amici per una sfida e in quell'occasione sfidò uno degli allievi più noti: Biondo L'articolo Non lo ricorderete ma Mida tentò di entrare ad Amici sfidando ...

Maria De Filippi, il look cheap and chic ad Amici: il tailleur rosso fuoco conquista il pubblico (anche per il prezzo basso) - Maria De Filippi ha sorpreso i fan durante la quinta puntata del serale di Amici. La conduttrice ha sempre un occhio di riguardo sui look da indossare durante i suoi show, prediligendo marchi famosi..ilmattino

Notte di violenza in centro. Ragazzo accerchiato e rapinato. Colpiti anche gli Amici in aiuto - In via Bergamo la banda ha preso di mira sei giovani: a uno hanno portato via cellulare e portafogli. La polizia riesce a bloccare e arrestare due maggiorenni, caccia ai due complici minorenni.msn

Fenomeno Biondo: Simone Baldasseroni macina follower e fa impazzire i fan del Fabbricante di lacrime - Successo clamoroso per Simone Baldasseroni dopo Fabbricante di lacrime: l'ex cantante di Amici, all'epoca Biondo, è amatissimo in tutto il mondo grazie al suo Rigel In Italia in molti lo ricorderanno ...ultimenotizieflash