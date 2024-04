(Di lunedì 22 aprile 2024)Tutte le strade portano ama soltanto se non sei marchigiano. Per l?amara terra nostra, i circa 300 chilometri che la separano dalla Capitale sono un autentico. Ma presto...

Binari al ralenti per i lavori. I voli Hanno orari assurdi. Ancona-Roma, che calvario - ANCONA Tutte le strade portano a Roma ma soltanto se non sei marchigiano. Per l’amara terra nostra, i circa 300 chilometri che la separano dalla Capitale sono un autentico calvario. Ma ...corriereadriatico