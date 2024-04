Bimbo ucciso da pitbull - era in braccio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 14.50 Il bambino di 15 mesi, morto azzannato da duea Eboli (Salerno), era in giardino, inallo zio, quando i due cani glielo hanno strappato dalle braccia.L'uomo è rimasto illeso. Ferita invece la madre, che ha tentato di sottrarlo ai. Quando sono arrivati i soccorsi per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La madre è stata medicata sul posto, non è grave.I due cani sono di amici di famiglia che glieli avevano lasciati."I cani non conoscevano il bambino. Lo hanno attaccato direttamente", dice la zia.