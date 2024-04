Un caso destinato a rimanere irrisolto, anche se è presto per dirlo. C’è una nuova richiesta di archiviazione, da parte della procura di Modena per il delitto di Giorgio Montanari, direttore della ...

Bimbo ucciso da due pitbull a Eboli, l'addestratore Perla: «Una famiglia non dovrebbe avere un cane del genere, ci sono razze più gestibili» - Bisogna imparare a far stare a terra il cane mentre si allatta, a non suscitare gelosie, a non lascarlo mai solo con il Bimbo. Il cane va abituato alla carrozzina, alla culla. Consiglio, ad esempio, ...ilgazzettino

Bimbo morto azzannato da due pitbull a Eboli, l'appello dell'Oipa: "Non esistono cani pericolosi" - Bimbo morto azzannato da due pitbull a Eboli (Salerno), le parole della responsabile dell'Ufficio legale dell'Oipa: “Non esistono cani pericolosi” ...notizie.virgilio

Bimbo di 15 mesi morto dopo essere stato azzannato da due pitbull - SALERNO – Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, in provincia di Salerno questa mattina ed è morto per le ferite riportate. La mamma del bambino è rimasta ferita nel ...livesicilia