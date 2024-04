Bimbo di 15 mesi attaccato e ucciso da due pittbull | tragedia a Eboli - ferita anche la mamma

Tragedia a Eboli , in provincia di Salerno, dove un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da una coppia di pitbull . La tragedia si sarebbe consumata in località Campolongo. ferita anche ...

Attacco in un centro commerciale a Sydney , il Westfield Bondi Junction: sono sei le persone morte, colpite a coltellate. Morto anche l'aggressore, Ucciso da un agente sul posto. Lo ha confermato la ...

Terrore al Westfield Bondi Junction: un dramma si è consumato nel cuore di Sydney, in Australia, dove un uomo ha accoltellato diverse persone poco prima delle 16:00 (ora locale, le 7:00 in Italia). ...

A Sydney è andato in scena un attacco con coltello in un centro commerciale. Australia sotto choc per l'aggressione al Westfield Shopping Centre di Bondi Junctio. Un uomo si sarebbe presentato nel ...