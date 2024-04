Bimbo azzannato e ucciso da pitbull a Eboli I cani al servizio sanitario per decidere se abbatterli o no

(Di lunedì 22 aprile 2024) Orrore a Campolongo, in provincia di Salerno, dove un bambino di appena 13 mesi, Francesco Pio D’Amaro, è stato sbranato eda due. La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 22 aprile sulla litoranea salernitana mentre il bambino si trovava in braccio alla madre. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dueappartenenti ad una amica della madre del piccolo, rimasta ferita a sua volta, a saltare addosso al piccolo. Inutili anche i tentativi dello zio di salvare il nipote da quella morsa mortale. Ora ildovràdel destino dei due animali. Leggi anche: Bambina di 5 anni azzannata alla testa e al viso daldi famiglia mentre dorme: è grave Sul luogo della tragedia sono intervenuti in pochi minuti ...

Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull in località Campolongo, a Eboli , questa mattina ed è morto per le ferite riportate. Tragedia oggi in località Campolongo a Eboli , in provincia ...

Bambino di 15 mesi ucciso da due pitbull a Eboli, la mamma ferita per tentare di salvarlo. La zia: «I cani non lo conoscevano» - Orrore in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ...ilmessaggero

Bimbo azzannato da due pitbull, Viale (Lega): “Serve patentino per i proprietari” - "Se è vero che per legge in Italia non esistono razze considerate più pericolose di altre, è necessario che tutti i padroni di cani debbano seguire alcune regole" ...savonanews

Tragedia nel salernitano, un Bimbo è morto dopo il morso di due cani - Un Bimbo di 15 mesi ha riportato delle ferite gravi dopo essere stato morso da due pitbull. È morto in ospedale.cronacalive