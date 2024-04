Bimbo 15 mesi muore azzannato pitbull

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 11.30 Undi 15è statoda duea Campolongo di Eboli, nel Salernitano, ed è morto per le ferite riportate. Secondo le prime notizie,i cani sono di proprietà di un'amica della mamma delaggredito mentre era in giardino. La madre del piccolo è intervenuta ed è stata ferita, ma non è in pericolo di vita. .All'arrivo dei sanitari del 118per il piccino non c'era più nulla da fare.In corso indagini dei Carabinieri.