BigMama parla dell’addio di Amadeus alla Rai e di Lady Gaga

ROMA – È stata una serata all’insegna della grande musica dal vivo e molto di più “No Women No Music” su Rai Radio2 con BigMama e l’Orchestra Olimpia e con la partecipazione di Vinicio Marchioni, in ...

"Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come non abbastanza. Non credete a chi dice che siete sbagliati": così BigMama nel discorso di New York.Continua a leggere