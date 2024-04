BigMama | Cannavacciuolo è l' amore della mia vita - presto gli cucinerò past - patate e provola

(Di lunedì 22 aprile 2024) Che il cibo fosse la sua passione, i fan lo sanno dalla notte dei tempi. Gli altri lo hanno scoperto nella puntata di Domenica In del 21 aprile scorso. Ospite di Mara Venier, la cantautriceha dichiarato: «Io amo cucinare qualsiasi cosa, mi piace tantissimo». Eppure,cucina non le piace solo il fatto di poter realizzare delle ricette, ma c’è anche una passione nascosta che da ieri ha un nome: Antonino. A Domenica In, l’artista ha dichiarato: «è l’mia, io sono proprio mega fan, dico sempre che è il mio guilty pleasure». E poi ha continuato: «Mi piace tutto: è, non c’è niente da dire. È alto, ha questa barba. E poi ti guarda e ti fa: “ti piace questo piatto?” (rifà la sua voce, ...

BigMama: “Cannavacciuolo è l'amore della mia vita, presto gli cucinerò pasta, patate e provola” - Nel puntata dello scorso 21 aprile di Domenica In, l'artista ha dichiarato il suo amore per lo chef Cannavacciuolo che ha ...gamberorosso

BigMama: “Prima di Lodovica nascondevo la mia sessualità, non pensavo di meritare amore” - A "Domenica In" la rapper parla di come l'amore per la compagna abbia cambiato la sua vita e il modo di vedere se stessa.gay

Mara Venier e la gaffe su Cannavacciuolo a Domenica In, BigMama la "riprende": «Ma perché la Rai non mi caccia Che figura, Antonino scusa» - BigMama ospite oggi a Domenica In. L'artista dopo il successo di Sanremo 2024 arriva da Mara Venier per parlare della sua carriera e della sua vita privata. E la conduttrice fa una gaffe ...ilmessaggero