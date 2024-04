Biennale Arte - a Venezia dalla Russia miliardar - collezionisti e turisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 apr. (Adnkronos) - Artisti, certo. Ma anchei,e curatori. Il Padiglione dellaai Giardini dellaè stato ceduto alla Bolivia, ma il mondo russo che gravita intorno all', e al mondo degli affari, era ben rappresentato anei giorni dell'inaugurazione della 60/a Esposizione Internazionale. Quasi come se nulla fosse. Lo yacht Odessa II del magnate Len Blavatnik - ex socio del colosso del petrolio Tnk-Bp acquisito da Rosneft, ora patron di Warner Music Group con la sua Access Industries, da tempo trasferito in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti - è rimasto attraccato quasi tutta la scorsa settimana alle Zattere, a pochi passi alla sedena della Fondazione V-A-C finanziata da Leonid ...