Bertotto - Giugliano | Prestazione di gran livello contro grande squadra

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiValerio, dopo la partitail, parla nella sala stampa del De Cristofaro: “Noi sappiamo giocare, l’abbiamo dimostrato stasera: stasera abbiamo fatto unadide spessore, e lo dobbiamo ai ragazzi. Potevamo vincere, nel secondo tempo abbiamo avuto tante palle gol, ma è il nostro tallone d’Achille che speriamo presto di riuscire a curare. Ci teniamo stretti unadi. Cioferri ha giocato bene, stavo per sostituirlo poi ha segnato: deve crescere, la Casertana è un’avversaria importante, e gli va dato atto che ha fatto unaimportante. Stavamo giocando bene, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo stati più feroci. L’approccio in ...

Giugliano-Casertana 1-1: Curcio e Ciuferri i marcatori al De Cristofaro - Un pari (1-1) che ben rispecchia l'andamento della gara. Meglio la Casertana nel primo tempo, più intraprendenti i tigrotti di Bertotto nella ripresa. Match non spettacolare, ma intenso sotto il ...ilmattino

Ciuferri trascina il Giugliano, è pari contro la Casertana nello spettacolo del De Cristofaro - Tre punti pesanti in palio che nessuno si è aggiudicato. Casertana e Giugliano si dividono l'intera posta in palio in un De Cristofaro davvero incredibile, ricco di tifo sia per i supporter di casa ch ...ilmeridianonews

Giugliano – Casertana 1-1: Ciuferri risponde a Curcio - La partita Giugliano-Casertana di domenica 21 aprile in diretta: nel derby campano sono gli ospiti a sbloccare per primi dopo 13 minuti ma vengono raggiunti al 16' della ripresa ...calciomagazine