Berti | 'L'Inter vince il derby 7-0 Ci cuciamo lo scudetto e guido io il pullman scoperto'

Giornata importante per Nicola Berti , che spegne 57 candeline. In occasione del suo compleanno L’Inter celebra il suo ex calciatore svelando cinque curiosità sul suo conto. ANNO INDIMENTICABILE – ...

Verso Milan-Inter , Demetrio Albertini ha parlato del derby di domani, che va assolutamente vinto per evitare il trionfo nerazzurro Dopo la grande delusione per l’eliminazione nei quarti di Europa ...

Berti: “Stasera finisce 7-0 Inter e domani guido io il pullman. Barella come me, Lautaro…” - "L'Interismo è filosofia di vita, Pazza Inter lo spiega bene. Se non sei un po’ pazzerello non puoi tifare per questi magnifici colori" ...fcinter1908

Berti: "Stasera derby, scudetto e doppia stella: vi dico anche il risultato. E io guido il pullman della sfilata" - Nicola Berti non si smentisce e in un'Intervista a Libero tira fuori il suo "Interismo" con l'abituale ironia. "Stasera vinciamo derby, scudetto e ...fcinternews

Berti: stasera finisce - Nicola Berti, ex calciatore simbolo dell’Inter, non perde mai l’occasione di manifestare il suo amore incondizionato per la squadra nerazzurra Con il suo tipico spirito ironico, in una recente Intervi ...calcioblog