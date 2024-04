Berrettini - che Musa | è successo tutto grazie a lui

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024), la confessione a cuore aperto ha spiazzato un po’ tutti: se c’è qualcuno che bisogna ringraziare, quello è proprio lui. Quando si sono “lasciati”, è come se si fosse chiusa un’era. Era difficile anche solo immaginare, in quel frangente, che potesse esserci vita oltre quella coppia storica e robustissima composta da Matteoe Vincenzo Santopadre. E c’è ancora chi, per la verità, rimpiange quei bei tempi andati, sebbene ognuno sappia, in cuor suo, che entrambi avevano bisogno di voltare pagina e di andare in cerca di nuovi stimoli. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itCiò nonostante, il video girato dietro le quinte di Montecarlo, in cui si vedeva il coach che aiutava il suo ex pupillo a riscaldarsi, aveva commosso un po’ tutti. Non fosse altro perché dimostrava, in un modo puro e bellissimo, che certi ...