Benevento - dal tridente light a quello più muscolare e dinamico | può essere la svolta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe son rose fioriranno, ma qualche novità importante ieri sera è venuta fuori dal 4-0 che la Strega ha rifilato al Latina. È chiaro che il match contro i laziali, venuti nel Sannio con molte assenze, non puòconsiderato un test decisivo per esprimere un giudizio, ma l’assetto e i suoi interpreti scelti da mister Auteri hanno dato segnali confortanti. Rispetto alle ultime quattro gare, contraddistinte da una preoccupante sterilità offensiva (un solo gol realizzato), contro il Latina il tecnico di Floridia ha varato unpiù fisico schierando dal primo minuto Ferrante, con il compito di fungere da boa e aprire gli spazi per Lanini e le incursioni degli esterni. Nei tre d’attacco, poi, mister Auteri ha piazzato anche Pinato, che da qualche gara non agisce più in mezzo al campo proprio per spostare la sua fisicità a ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 è ad un passo dal sogno . In terra sannita sta per essere scritto un nuovo capitolo, quello che potrebbe condurre i giallorossi in massima ...

Benevento : dedicata un Arena eventi per David Sassoli : Ok dalla prefettura di Benevento , apertura a metà giugno Benevento , 19 aprile 2024 – Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ...

Benevento : dedicata un Arena eventi per David Sassoli : Ok dalla prefettura di Benevento , apertura a metà giugno Benevento , 19 aprile 2024 – Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ...

Serie C, battuto dal Sorrento: incubo play out per il Catania. Messina salvo - Al Franco Scoglio i biancoscudati conquistano la salvezza con un pari col Potenza. Sprofondano i rossazzurri che perdono due a tre in trasferta ...rainews

Serie C, battuto dal Sorrento: incubo play off per il Catania. Messina salvo - Al Franco Scoglio i biancoscudati conquistano la salvezza con un pari col Potenza. Sprofondano i rossazzurri che perdono due a tre in trasferta ...rainews

Benevento, l’energia di «comunità» rinnovabile e conveniente - È stata costituita ufficialmente la prima comunità energetica a Benevento. L’obiettivo principale è quello di contribuire in maniera concreta al processo ...ilmattino