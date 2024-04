Belen Rodriguez celebra bellezza e libertà con la sua linea di make-up

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 22 aprile 2024)è sempre pronta alle sfide e con la sua nuova avventura si tuffa nel mondo del-up. Rebeya è il marchio beauty appena lanciato, dopo aver seminato indizi sui social nelle scorse settimane. “Sono molto contenta… ci ho lavorato all’incirca per due anni. Assieme alla televisione il mio primo amore è il-up” dice emozionatissima e con la voce tremante dando l’annuncio nelle storie Instagram. Labeauty Rebeya I prodotti RebeyaSeha scelto di chiamare il suo nuovo brand Rebeya non è un caso: “Rebeya in argentino vuol dire STRA-BELLA (non beya, re-beya!)” spiega sui social. “Per liberare la tuaindividuale fiera e indomabile come quella delle donne argentine” aggiunge. La collezione è composta da 5 pezzi ...