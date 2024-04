(Di lunedì 22 aprile 2024) Pietrasanta, 22 aprile 2024 – Una concentrazione dioltre il limite del consentito e cosìiltemporaneo disud e alla foce dela Pietrasanta. Il provvedimento è contenuto all’interno di un’ordinanza emessa dal sindaco sindaco Alberto Stefano Giovannetti in seguito ad analisi dell'agenzia regionale Arpat. Le analisi, effettuate il 19 aprile hanno rilevato alcuni valori microbiologici superiori al limite consentito per legge. Il sindaco Giovannetti ha quindi firmato un'ordinanza ditemporaneo per i tratti di mare interessati, fino al ripristino delle condizioni di balneabilità a seguito di verifica analitica positiva. Riscontrati valori di escherichia coli ed enterococchi pari al doppio del consentito.

Batteri nell’acqua, scatta il divieto di balneazione a Motrone e a Fiumetto - Pietrasanta, 22 aprile 2024 – Una concentrazione di Batteri oltre il limite del consentito e così scatta il divieto temporaneo di balneazione a Motrone sud e alla foce del Fiumetto a Pietrasanta. Il p ...lanazione

Come togliere il calcare dalla ciotola del cane o del gatto in modo naturale e sicuro - Scopri i metodi naturali ed efficaci per rimuovere il calcare dalle ciotole del tuo cane o gatto, per un'igiene sicura e naturale.immobiliare

Il tumore del colon è correlato ad alcuni Batteri della bocca - Una variante di un ceppo Batterico che si trova comunemente nel cavo orale ha dimostrato di essere legata allo sviluppo di un ambiente favorevole alla crescita tumorale nella parte finale dell'intesti ...lescienze