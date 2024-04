Basta con il vino? Ti taglio la testa… - le minacce dello sposo ubriaco dopo taglio della torta | la festa di nozze finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per quel che è successo durante ladel suo matrimonio, un 34enne è accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento. L’uomo è finito davanti al giudice deldi Varese per i fatti avvenuti a settembre 2021, quando l’imputato festeggiava le suein una villa elegante a Galliate Lombardo sul lago di Varese. I festeggiamenti ormai erano vicini alla fine, lanuziale era stata tagliata e gli ospiti si preparavano ad andare via. Loperò non aveva alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. A quel puntogiornata il 34enne era completamente, secondo l’accusa, così come la comitiva dei suoi amici. Come riporta la Prealpina, il gruppo sarebbe arrivato in quelle condizioni già all’inizio...