Basket - Serie A 2023 2024 | la Virtus Bologna sorrid - Reggiana battuta 83-73

play off contro la Fmc Ferentino dell’ex biancorosso Polselli allenata da Lulli ex giocatore allenato a sua volta da coach Trullo Matelica, 22 aprile 2024 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. A Roma vince la squadra di coah Trullo per 62-76 e conquista la testa di serie al primo posto nei playoff che scattano fra due settimane contro la Fmc Ferentino dell’ex biancorosso Samuele Polselli. Così coach Trullo a fine partita: «Abbiamo ... (vallesina.tv)

Si chiude con una vittoria interna la straordinaria stagione della La Patrie Etrusca San Miniato che supera il Sette Laghi Gazzada di Varese col punteggio di 83-80. Un successo casalingo per onorare un’annata andata oltre le più rosee aspettative. "All’inizio di stagione nessuno avrebbe scommesso che San Miniato avrebbe mantenuto la categoria di B Interregionale per aver costruito un ’roster’ troppo giovane per la categoria – commenta la ... (sport.quotidiano)

Nella Ventottesima giornata Basket Serie A 2023/2024, Milano si libera agevolmente di Scafati(99-77) ed aggancia la capolista Brescia, caduta clamorosamente a Cremona. Venezia consolida il quarto posto battendo Treviso(91-78), mentre Trento arpiona il quinto posto grazie al successo su Napoli(93-103). In coda, vittorie pesanti di Varese, ad un passo dalla salvezza, su Sassari(88-112) e di Brindisi a Pistoia(90-96). Quasi spacciata, invece, ... (sport.periodicodaily)

Bologna, 21 aprile 2024 – In attesa del posticipo che domani sera vedrà protagoniste la Virtus Sergafredo Bologna e la Unahotels Reggio Emilia e dopo il passo falso di ieri sera in casa della Vanoli Cremona, la Germani Brescia è stata agganciata in vetta alla classifica del campionato di Serie A di Basket dall’EA7 Emporio Armani Milano che ha travolto la Givova Scafati con un perentorio 99-77: quello dei biancorossi meneghini – trascinati ... (sport.quotidiano)

Gli Highlights di Gevi Napoli basket – Dolomiti Energia Trentino 93-103, match valevole per il 28° turno della regular season della Serie A1 2023/2024 di basket. Si chiude in favore di Trento questo scontro diretto in ottica playoff, con la Dolomiti Energia che espugna il Pala Barbuto e mette una seria ipoteca su un posto tra le prime otto. Napoli invece cede e vede complicarsi una strada che rimane comunque ancora aperta. Di seguito le ... (sportface)