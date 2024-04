Basket Divisione Regionale 1 Favola Valbisenzio È in semifinale playoff

(Di lunedì 22 aprile 2024) E si vola inplay off di1 (la vecchia serie D). Altra impresa del, che nella bella della serie dei quarti di finale controSestese riesce ad imporsi, in un palazzetto di Vaiano gremito, per 64-57 e guadagnare così la possibilità di continuare a coltivare il sogno del salto di categoria. Partita tutt’altro che semplice per i valbisentini. Primo quarto in equilibrio con Sestini per gli ospiti che prova a scavare il solco, ma i ragazzi di coach Vaiani sono bravi a rimanere in partita e ad arrivare alla prima sosta sotto di una lunghezza (14-15). Un allungo ospite nel secondo quarto fa paura ai valbisentini, ma Pinna e Lucchesi rispondono per le rime e Vaiano arriva sul +5 all’intervallo lungo (34-29), pur sapendo benissimo che ...

Pisa, 14 aprile 2024 – Niente da fare per il GMV, opposto in casa all’ ENDAS Pistoia , nella terzultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Con assenze importanti, prima tra tutte quella ...

Pisa , 15 aprile 2024 – Occasione fallita per il Cosmocare CUS Pisa , nel campionato di Divisione Regionale 2, per rimanere agganciato alla zona promozione: in casa contro la più motivata Dinamo ...

My Genova 70 Polisportiva Pontremoli 44 MY Basket Genova B: De Michele 14, Capittini 13, Posocco 12, Allegri 6, Carignano 4, Tavanti 7, Notari 7, Zambrano 6, Devoto 3, Ferro. All.: Provera. ...

Pisa, 18 aprile 2024 – Ultime due giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, tutte ...

Il Cus Foggia Basket è in Serie C. L'importante traguardo per i ragazzi del coach Sandro Ciccone è arrivata ieri sera, nel gremito Palazzetto Russo di Foggia, al termine della gara 2 della finale play

AVIGLIANA - Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell'Avigliana Basket al femminile che, venerdì sera, si è dovuta arrendere alle ostiche avversarie del Cerrus Novara che all'andata avev