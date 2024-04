Basilicata -Bardi | La vittoria è chiara

In Basilicata ha vinto Vito Bardi. "L'affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne é anche in parte la causa: gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata. É stato un grande successo della nostra coalizione, voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i ... (ilfoglio)

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo (ilgiornale)

AGI - Dopo la chiusura delle urne in Basilicata procede lo spoglio delle schede che eleggerà il prossimo consiglio regionale. Nonostante il risultato sia ancora parziale il distacco tra Vito Bardi (centrodestra, sostenuto da 7 liste) e Pietro Marrese (centrosinistra) è molto netto. Tanto che il primo a parlare, con estrema sicurezza, è stato proprio Bardi: "In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una ... (agi)

“Si delinea una vittoria chiara della nostra coalizione“, afferma Vito Bardi, del centrodestra, riconfermato alla guida della Regione Basilicata, ormai sicuro e certo della sua schiacciante vittoria. “Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani […] L'articolo Regionali Basilicata, Bardi: “Che dire? La vittoria è chiara” ... (ildifforme)

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo (ilgiornale)