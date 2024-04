Basilicata - Meloni | vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo (ilgiornale)

Saranno aperti fino a lunedì alle 15 i seggi nei 131 comuni della Basilicata che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Hanno diritto al voto... (today)

E’ una boccata di ossigeno poter essere in piazza, e’ “benzina” per andare avanti, “fino a quando il popolo me lo chiedera’, io non mi risparmiero'”. Cosi’ Giorgia Meloni al comizio del centrodestra a Potenza a sostegno di Vito Bardi “Voglio un fisco amico che non ti vessa”, “Lo Stato deve aitare chi produce ricchezza”. E ancora “Noi siamo il governo che ha messo più fondi della storia d’Italia sulla Sanità. Non fatevi raccontare fake news”. I ... (notizie)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – La Basilicata è la “17esima Regione a firmare un accordo di coesione” per il quale “mobilitiamo 945 milioni di euro, di cui circa 83 milioni già anticipati nel 2021, sono risorse imponenti che servono a finanziare diversi progetti che riusciranno ad attivare investimenti per circa 970, quindi viaggiamo verso il miliardo di euro”. Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la ... (calcioweb.eu)

