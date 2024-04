Basilicata | Lega - ' grande soddisfazion - si profila altro largo successo' **

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "e per i primi dati in arrivo dalla Basilicata, dove sil'ennesimodel centrodestra unito". Così fonti della

La Basilicata al centrodestra, Vito Bardi verso la riconferma - Vito Bardi va verso la riconferma a presidente della Regione Basilicata.ansa

Elezioni regionali in Basilicata: i risultati della sfida tra Bardi e Marrese - Iniziato lo spoglio per le Regionali in Basilicata: le proiezioni confermano la vittoria del centrodestra con Vito Bardi e la sconfitta del centrosinistra con Marrese.corrierenazionale

Iniziato lo spoglio per le Regionali in Basilicata: le proiezioni confermano Vito Bardi - Cauto ottimismo dai rappresentanti del centrodestra. Bassi i dati dell'affluenza: meno di un elettore su due è andato a votare: 49,8% ...dire