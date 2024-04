Basilicata - centrodestra verso la vittoria Bardi avanti di oltre 10 punti su Marrese

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le elezioni regionali inhanno visto il loro epilogo con la chiusura delle urne nelle 682 sezioni elettorali sparse sul territorio. I cittadini aventi diritto al voto, pari a 567.959 persone, hanno avuto l'opportunità di esprimere la propria preferenza per il prossimo governatore e per i 20 componenti del consiglio regionale, di cui 13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Il termine delle operazioni di voto ha dato il via allo spoglio delle schede, momento cruciale per delineare il futuro politico della regione.Tre sono stati i candidati alla presidenza che hanno sfidato il verdetto delle urne: Vitoper il, sostenuto da sette liste, Pieroper il centrosinistra, con cinque simboli, ed Eustachio Follia per Volt. I primi dati preliminari, emersi da un instant poll ...