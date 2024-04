Basilicata - centrodestra a valanga | confermato Bardi Meloni | Buon lavoro

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo (ilgiornale)

Un dato chiaro quando lo scrutinio dei voti delle elezioni Regionali in Basilicata ha superato il quarto delle sezioni: il presidente uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi sarà di nuovo governatore per i prossimi cinque anni. È in testa con il 56,41% delle preferenze sul candidato di centrosinistra Piero Marrese, fermo al 41,56%. "In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della ... (iltempo)

I primi risultati confermano gli exit poll: Vito Bardi (Centrodestra) è avanti col 58,33%, rispetto a Piero Marrese (centrosinistra + M5S) al 41,07%. Terzo, e staccatissimo, risulta Eustachio Follia (Volt) 060% L'articolo Elezioni in Basilicata: Vito Bardi (Centrodestra) avanti col 58,33%. Marrese (Centrosinistra) è al 41,07% proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Tutto da previsione. Vito Bardi si conferma presidente della Regione Basilicata. Lo scrutinio è ancora in corso, ma il divario con Piero Marrese, candidato del centrosinistra, è attorno ai 15 punti percentuali. Intorno all’1% Eustachio Follia. L’affluenza definitiva al 49,80% Fratelli d’Italia, con una “forchetta” di consensi tra il 23 e il 27, sarebbe il primo partito in Basilicata. Il dato risulta dall’instant-poll di “Yoodata”, commissionato ... (laprimapagina)

Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto il loro epilogo con la chiusura delle urne nelle 682 sezioni elettorali sparse sul territorio. I cittadini aventi diritto al voto, pari a 567.959 persone, hanno avuto l'opportunità di esprimere la propria preferenza per il prossimo governatore e per i 20 componenti del consiglio regionale, di cui 13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Il termine delle operazioni di voto ha ... (ilfogliettone)