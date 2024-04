Basilicata - centrodestra a valanga | confermato Bardi con un distacco di 16 punti

I primi risultati confermano gli exit poll: Vito Bardi (Centrodestra) è avanti col 58,33%, rispetto a Piero Marrese (centrosinistra + M5S) al 41,07%. Terzo, e staccatissimo, risulta Eustachio Follia (Volt) 060% L'articolo Elezioni in Basilicata: Vito Bardi (Centrodestra) avanti col 58,33%. Marrese (Centrosinistra) è al 41,07% proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto il loro epilogo con la chiusura delle urne nelle 682 sezioni elettorali sparse sul territorio. I cittadini aventi diritto al voto, pari a 567.959 persone, hanno avuto l'opportunità di esprimere la propria preferenza per il prossimo governatore e per i 20 componenti del consiglio regionale, di cui 13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Il termine delle operazioni di voto ha ... (ilfogliettone)

