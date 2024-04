Basilicata - affluenza definitiva 49,80%

E' al 37,74 per cento l'affluenza degli elettori lucani nelle elezioni regionali cominciate oggi in Basilicata , dove si voterà anche domani, d alle ore 7 alle 15. Nel 2019 l'affluenza alla chiusura ...

Le elezioni Regionali del 2024 in Basilicata si tengono il 21 (d alle ore 7 alle 23) e 22 aprile (d alle 7 alle 15), per eleggere i venti membri del Consiglio regionale e il presidente della Regione

Ultime notizie e risultati sulle elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. Segui la diretta di Corriere

Basilicata: affluenza definitiva al 49,80. Nel 2019 era stata del 53,52% - In provincia di Potenza l'affluenza è stata del 47,92%(52,40 nel 2019), in provincia di Matera del 54,08 (56,03 nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza affluenza al 63,28% (rispetto ...trmtv

