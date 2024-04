Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ultimo test della Fortitudo campione d’Italia prima dell’inizio del campionato. In settimana l’opening game contro Grosseto. Intanto, al Gianni Falchi arriva il Parma che, con San Marino, per organico e investimenti (già nella passata stagione) è una delle favorite per la vittoria finale. Nella prima finisce 3-3 (essendo amichevoli il pari viene ammesso), nella seconda, invece, 3-1 per i ducali. Detto che Eduar Lopez, il nuovo lanciatore dominicano è atteso per oggi, nella prima uscita, con Parma, dimostra di avere un buon braccio l’olandese Jefrem Leon che resta sul monte per tre inning. I restanti quattro inning se li spartiscono gli ultimi due arrivati. Bene il mancino Marc Civit (Frignani ha una predilezione per i lanciatori mancini), meno bene Federico Robles, che pure lo scorso anno è stato più di una sicurezza. E’ stato proprio un errore di Robles a consentire al Parma di ...