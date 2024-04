Bari - 20enni si rifiutano di fare sesso | segregate e picchiate per ore

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’orrore in un appartamento del quartiere San Paolo del capoluogo pugliese. Una delle ragazze è riuscita a scappare e chiedere aiuto. Due 30enni sono stati arrestati per tentata violenza sessuale

