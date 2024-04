Bardi sulle elezioni in Basilicata - ' la vittoria è chiara'

Milano, 22 aprile 2024 – Non è solo la cronaca a riportare con frequenza i morti sulle strade ma i dati, pubblicati oggi dall’osservatorio Asaps-Sapidata, confermano che le strade della Lombardia sono sempre meno sicure. Anzi, la regione è al primo posto in Italia per numero di decessi di pedoni: dall’inizio dell’anno si contano 18 morti in Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna (14), Sicilia e Campania (12). In totale sono 127 ... (ilgiorno)

L’arrivo della sabbia dal Sahara sta creando disagi anche nel Nord Italia, dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In Piemonte cresce l’allerta per le valanghe spontanee, che secondo l’ultimo bollettino dell’Arpa Piemontese stanno aumentando soprattuto nella zona settentrionale della regione a causa dell’arrivo della sabbia sahariana. A quota 2.000 metri sulle Alpi Pennine e Leopontine si ... (open.online)

Una "bomba d'acqua" a Milano, con il capoluogo lombardo che ha registrato vari allagamenti in diverse zone, forti temporali in Piemonte e disagi dalla Liguria al Veneto. Il maltempo previsto per Pasqua non s'è fatto attendere e l'Italia è stata divisa in due sul fronte del meteo: maltempo al Nord e (ilgiornaleditalia)

Milano – Si avvicinano Pasqua e Pasquetta 2024. Sebbene, almeno nel Nord d’Italia, le previsioni meteo non siano molto incoraggianti, sulle strade lombarde è prevista una intensificazione del Traffico. L'esodo Pasquale, del resto, comporterà un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Tra gli itinerari osservati speciali c’è la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Una strada da record di Traffico La SS 36 è una ... (ilgiorno)