Bardi bis in Basilicata - nuovo exploit del centrodestra Flop del campo larg - Fi batte la Lega

Negli ultimi giorni si è scatenata una polemica sulla veridicità dei dati sull’inquinamento della Pianura Padana. Il sindaco Sala ha contesta to le rilevazioni sulla qualità dell’aria, affermando che in realtà la situazione dell’inquinamento è migliorata negli ultimi anni. Ha colto la palla al balzo Fiorello che su Viva Rai2 ha commentato la situazione dello Smog […] L'articolo Smog Lombardia , Sala contesta i dati e Fiorello ironizza : “Adesso ... (ildifforme)

Milano, 5 marzo 2024 – Non solo lusso sfrenato e vite dispendiose: una larga parte di lombardi si è contraddistinta, nel 2023, per generosità e parsimonia, attenti soprattutto ai più bisognosi . È questo il bilancio finale del progetto “recupero alimentare” organizzato da Lions International che ha porta to a servire oltre un milione di pasti ai più bisognosi grazie a quasi 571 tonnellate di cibo raccolto e recuperato. Il merito è anche dei ... (ilgiorno)

Più di un 15enne su cinque (il 22%) in lombardi a ha fatto uso di cannabis almeno una volta. Lo rivela l’ultima edizione dello studio Health Behaviour in School-Aged Children, i cui risultati sono stati diffusi oggi sull’edizione milanese del Corriere della Sera. Uno dei dati più rilevanti del rapporto riguarda proprio il rapporto dei più giovani con alcol e droghe. Più è ricca la famiglia da cui si proviene, rivela lo studio, più è probabile ... (open.online)

Vito Bardi è stato il primo presidente di centrodestra della Basilicata. Scelto da Berlusconi, nel 2024 l’ex generale della Finanza si ricandida in una coalizione che comprende Italia Viva e Azione. E rivendica il lavoro svolto: "La facoltà di Medicina, i bonus acqua e gas realizzati con le compensazioni ambientali, la lotta al Covid-19, per cui medici e personale sanitario hanno dato prova di cosa sono capaci i lucani se in difficoltà". ... (quotidiano)

In Basilicata centrodestra ri-vince, Bardi al 55,8% a metà scrutinio - Potenza, 22 apr. (askanews) – Vito Bardi in vantaggio di 13 punti sul diretto avversario quando è stata superata la metà dello scrutinio per le elezioni regionali in Basilicata. Con 394 sezioni su 682 ...askanews

Bardi bis in Basilicata, nuovo exploit del centrodestra. Flop del campo largo, Fi batte la Lega - Il centrodestra resta alla guida della Basilicata. In un voto segnato dal forte astensionismo (alle urne il 49,8%), Vito Bardi ottiene la riconferma con largo ...gazzettadelsud

La Basilicata al centrodestra, bis per Vito Bardi. Flop del campo largo - 'Premiate le nostre politihe' ha detto la premier Meloni. Marrese si congratula con Bardi. Fratelli d'Italia primo partito, M5s scende dal 20 all'8% (ANSA) ...ansa