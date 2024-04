Barcellona chiude con zero tituli una stagione passata a piangere sugli arbitri El Paìs

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Barça che “va in bianco” è il modo con cui Eltira le somme dellablaugrana. Terminata appunto con “” (come direbbe quello) e il Clasico con l’ennesimo pianto arbitrale. Elnon è tenero con il. Scrive Ramon Besa che la partita col Real “è stata in definitiva il compendio di un anno deldominato da shock, emotività, illusionismo e infine disillusione, fatalismo e un vittimismo che ci porta a parlare deglie del Var per trovare alibi con il Real Madrid”. Ilrà unain bianco dopo una settimana così buia che sicuramente non ha precedenti per un che si avvia fuori strada verso il suo 125° anniversario. Segue riassunto ...

La Champions League è un palcoscenico diverso. La posta in palio è così alta, si gioca a un ritmo tale, e con un livello tecnico talmente alto che è difficile che non succeda qualcosa: piccoli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 15-0 Mamma mia, si spegne in rete il dritto di Arnaldi. Linguaggio del corpo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-CARBALLES BAENA (3° MATCH DALLE 11.00) 5-4 IN RETEE LA SMORZATA DI BAUTISTA! 40-A ESPLODE l’inside out e fa il punto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RYBAKINA 17:07 Esce “fumante” ma a testa alta Matto Arnaldi, che ha ottenuto il 1° quarto di finale in un ATP 500 e si attesterà ...

Il Barcellona Basket chiude i play-in Silver con una sconfitta: definitivi i playoff per la serie B Nazionale - Il Barcellona Basket chiude la stagione con una sconfitta sul campo del Lucera (91-78), senza alcun rimpianto per aver raggiunto tutti gli obiettivi d’inizio stagione con una squadra tra le... Vai all ...24live

Che caos per il gol fantasma non dato al Barcellona: perché non c’è la goal-line Technology - Dopo la fine del Clasico, vinto dal Real Madrid per 3-2, si sono scatenate le polemiche sulla rete annullata a Yamal: cosa è successo ...corrieredellosport

Real Madrid-Barcellona, gol dubbio sulla linea non dato ai blaugrana - Proteste blaugrana al 28' del pt. Il Barcellona reclama un gol da calcio d'angolo ma, in assenza di immagini chiare dal VAR, l'arbitro fa proseguire ...gianlucadimarzio