(Di lunedì 22 aprile 2024) Le previsioni per l'economia italiana si discostano solo lievemente dal Def ma "iper la crescita rimangono orientati al". Lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento Economia e Statistica dinell'audizione sul Def presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato citando tra i fattori dio il commercio internazionale, gli effetti della politica monetaria restrittiva sulla domanda e gli effetti negavi sul comparto edilizio dalla riduzione superbonus. Secondoil Pil crescerà dello 0,6% quest'anno (0,8% il dato corretto per giorni lavorativi) e poco al di sopra 1% nel prossimo biennio (0,9% nel 2025 e 1,3% nel 2026 i dati corretti). "Il contributo fornito dall'attuazione piena ed efficace degli inventi del Pnrr è quanto ...

L’ inflazione sta “diminuendo a una velocità pari o superiore a quella a cui era aumentata” ed è tempo per tagliare i tassi e un intervento sull’aumento dei salari è “fisiologico” per “sostenere i ...

Buone notizie per l’economia italiana. Bankitalia rivede al ribasso le stime dell’inflazione , che “diminuirebbe nettamente nel 2024” arrivando all’1,3% (a dicembre scorso si prevedeva l’1,9%). “Il ...

Bankitalia, stime non lontane dal Def ma rischi al ribasso - Le previsioni per l'economia italiana si discostano solo lievemente dal Def ma "i rischi per la crescita rimangono orientati al ribasso". (ANSA) ...ansa

Ponti di primavera più cari rispetto allo scorso anno - Lo afferma Assoutenti, che fornisce oggi le stime sulle spese che attendono le famiglie in vista delle festività del 25 aprile e 1° maggio. Lo scorso anno circa 17,1 milioni di italiani si sono ...idealista

Superbonus sempre più salato: Eurostat peggiora stime deficit 2023 al 7,4% - L’ultimo dato diffuso dall’Istituto di statistica europeo ritocca al rialzo il disavanzo certificato a marzo dall’Istat. Sempre più vicina la procedura di infrazione e in bilico la poltrona del Ragion ...milanofinanza