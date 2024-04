Banda del buco a Roma | furto nella stazione FS di Saxa Rubra - ‘spariti’ soldi e tabacchi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024)del, ladri in azionenotte. Asportatidal Bar, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.FS– Foto da Google (ilcorrieredellacitta.com)delin azionenotte a. Ilè stato consumato presso la rivendita dellaferroviaria a cui i malviventi hanno fatto accesso attraverso un foro praticato in un muro situatoconfinante Via Carlo Emery. Asportato il fondo cassa, circa 300 euro, e diversiper un valore ...