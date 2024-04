(Di lunedì 22 aprile 2024) Tragedia questa mattina ad. Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato eda duela. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far...

Un bambino di 2 mesi è morto in seguito ad un attacco missili stico russo nella notte che ha colpito edifici civili e un albergo nella regione orientale di Kharkiv , ha riferito su Telegram il ...

A Vantaa, in Finlandia , un bambino di 12 anni armato ha aperto il fuoco nella sua scuola : nella spara toria un suo coetaneo è rimasto ucciso e altri due alunni sono stati feriti . Il dodicenne è poi ...

"Un bambino viene ucciso ogni 10 minuti nella Striscia di Gaza ". E' l'allarme lanciato dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa su X. "Anche un numero deplorevole di bambini ...

Bambino ucciso da due pitbull a Eboli: ferita anche la mamma - Tragedia questa mattina ad Eboli. Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da due pitbull. Ferita anche la mamma. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto ...ilmattino

Pedofilo 67enne va all'appuntamento con 2 bambine di 7 e 11 anni in hotel, ma trova la polizia: ucciso nella sparatoria con gli agenti - Una serata di passione si è rivelata fatale per un uomo di 67 anni che, giunto in un hotel di Tukwila, a Washington, è stato ucciso da tre agenti della polizia ...leggo

Assessore Pierluigi Beghetto ucciso a Esino Lario, un arresto/ Colpito con un falcetto da giardinaggio - Un arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Pierluigi Beghetti, assessore comunale a Esino Lario, in provincia di Lecco: il punto sulle indagini ...ilsussidiario