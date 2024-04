Bambino di 15 mesi ucciso da due pitbull a Eboli - la mamma ferita per tentare di salvarlo | era in braccio allo zio Cos' è successo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Orrore in provincia di Salerno. Undi appena 15è stato azzannato da duea Campolongo, una frazione di(Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite...

Choc in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite...

Un neonato di 15 mesi è morto perché azzannato da due pitbull a Eboli , in provincia di Salerno, sulla litoranea di Campolongo. I due molossi, di proprietà di una amica della madre del bambino , ...

Orrore in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite...

Vicino a Eboli, in provincia di Salerno , un bambino di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull. L’incidente è avvenuto in località Campolongo nel mattino di oggi, lunedì 22 ...

AGI - Un bambino di 15 mesi è morto dopo essere stato Azzannato da due pitbull . È accaduto questa mattina in località Campolongo di Eboli, nel Salernitano . Secondo una prima ricostruzione, ...

Orrore in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite...

Tragedia in Salerno, un Bambino di 15 mesi perde la vita a causa di un attacco di pitbull - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Eboli, in provincia di Salerno. Un Bambino di soli 15 mesi ha perso la vita a causa di un attacco di due pitbull. Dettagli dell'incidente L'incidente è av ...informazione

Nel Salernitano un Bambino di 15 mesi è morto azzannato da due pitbull - Anche la mamma del Bambino ucciso da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli, è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie- in pericolo di vita. A quanto si app ...informazione

Congedo parentale, due mesi con stipendio quasi pieno, ecco le novità dell’INPS - Nuove istruzioni sul congedo parentale da parte dell'INPS per i genitori interessati: la nuova circolare del 18 aprile 2024.investireoggi