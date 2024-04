Bambini e adulti stritolati da un mondo senza domande

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ricevo, inatteso, un sms da parte di un bravo educatore, molto impegnato con le giovani generazioni nella sua città. “Caro Domenico, ieri sono andato ad ascoltare un tuo celebre collega, venuto qui in città a parlare di ragazzi. Non mi è piaciuto, credo abbia passato tutto il tempo a sparare addosso ai genitori, manifestando una totale mancanza di compassione per quelle persone, uscite dall’auditorium piegate in due. Sembrava avesse tutte le risposte che servono al, ma due giorni dopo, su un quotidiano nazionale, mi è capitato di leggere un’intervista dove lui stesso ammetteva di essere stato un padre non esemplare e spesso assente”. Molte risposte, forse arbitrarie, nessuna domanda, soprattutto sulle proprie teorie, spesso messe insieme quando non c’era neppure l’elettricità Due genitori, separati da qualche mese, vivono una perenne conflittualità, rispecchiata ...