Azzannato da due pitbull - morto bambino di 15 mesi nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Undi 15dopo essere statoda due. È accaduto questa mattina in località Campolongo di Eboli, nel. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione da parte dei due cani è avvenuta all'interno dell'abitazione, all'arrivo dei sanitari del 118 il bimbo di poco più di un anno era già. Il bimbo era in braccio a uno zio, pronto per uscire da casa, quando è stato raggiunto dai cani appena fuori la porta di casa. I duesi sono scagliati contro il piccolo e lo hanno. L'uomo è rimasto illeso, mentre la madre è rimasta ferita nell'aggressione. Quando si è resa conto di ciò che stava succedendo, ha tentato di salvare il figlio, strappandolo dalla furia dei due ...