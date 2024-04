Avvicinato da una giovane con una scusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) TERNI Via il Rolex con uno stratagemma. A denunciare il fatto è un post sulla pagina Facebook , “Terni Malandata“. "Domenica mattina Terni via Sant’Antonio alle 10,30 circa una ragazza,, con ladi lasciare un biglietto con numero di telefono ( naturalmente falso) per la ricerca di un lavoro hamio fratello e gli ha sfilato il Rolex senza che lui se accorgesse minimamente - si legge nel post – Oltre al valore dell’oggetto, gli era stato il regalo dei nostri genitori e di sua moglie per i suoi 50 anni.Vi assicuro non è uno sprovveduto anzi. Senza parole. Fate attenzione quindi Come si è ridotta la sicurezza in questa città" "Questa ragazza – spiega il diretto interessato al sito on line Umbria On – mi haper dirmi che stava cercando lavoro e se poteva lasciarmi un biglietto con i suoi recapiti, se qualcuno ...