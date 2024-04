Autovelox non omologato - quando si può contestare la multa e come fare ricorso

(Di lunedì 22 aprile 2024) La recente sentenza della Cassazione in tema dista provocando grande confusione tra gli automobilisti e alimenta false speranze su possibili annullamenti di massa delle multe. Lo afferma il Codacons, che interviene per ridimensionare gli effetti della decisione degli ermellini che ha accolto ildi un automobilista stabilendo l’esistenza di una differenza tra omologazione e approvazione degli“Va chiarito subito che la sentenza della Cassazione non porta affatto ad una raffica di ricorsi e al conseguente annullamento delle multe elevate dagli”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “La legge stabilisce infatti criteri e tempi precisi per impugnare le sanzioni: dalla data di contestazione o notifica della ...

