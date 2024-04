Autovelox non omologati - la Cassazione accoglie il ricorso | multa non valida

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una miriade di ricorsi e l’annullamento di multe per milioni di euro. Questi, secondo le previsioni dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), potrebbero essere gli effetti di una recente sentenza della. La Suprema corte ha infatti accolto ildi un avvocato di Treviso contro una contravvenzione per eccesso di velocità rilevata da un. Il dispositivo, collocato sulla strada regionale n.53, risultava autorizzato dal ministero delle Infrastrutture ma non omologato. Questo perché il governo non lo avrebbe a una verifica tecnica più puntuale. Vi sarebbe quindi un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe al riparo d’ora in poi da conseguenze pecuniarie gli automobilisti colti daper ora giudicati non regolamentari. Il timore dei comuni è che su molte strade ...